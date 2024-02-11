Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за боев на юге Газы

Египет может отказаться от Кэмп-Дэвидских соглашений о мире с Израилем, если Иерусалим направит войска в город Рафах на юге сектора Газа, передает Associated Press со ссылкой на источники в Каире.

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По информации агентства, угроза разорвать мирные соглашения последовала после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости отправки войск в Рафах. Бои могут привести к прекращению доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав, говорится в материале.

Нетаньяху 9 февраля поручил военным готовить план эвакуации мирного населения Рафаха. По его словам, это необходимо для ликвидации четырех оставшихся батальонов палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля пообещал достичь окончательной победы в секторе Газа в течение ближайших нескольких месяцев, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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