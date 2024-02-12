СМИ: В результате удара Израиля по Рафаху погибли 100 человек

Сто человек погибли после массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израиль нанес удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

По данным СМИ, в результате авиаобстрела жилых домов и мечетей в городе у границы с Египтом также получили ранения более 230 человек. Большинство погибших и пострадавших во время атаки — женщины и дети.

Ранее стало известно, что израильские военные наносят удары по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» в Рафахе. В зданиях размещается множество беженцев. По данным палестинского Красного Полумесяца, обстрелам подверглись жилые дома близ штаб-квартиры организации.

На минувшей неделе армия Израиля получила указание готовиться к боям в Рафахе, в том числе в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях» палестинского движения ХАМАС, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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