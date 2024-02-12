СМИ: В результате удара Израиля по Рафаху погибли 100 человек

По данным СМИ, в результате авиаобстрела жилых домов и мечетей в городе у границы с Египтом также получили ранения более 230 человек. Большинство погибших и пострадавших во время атаки — женщины и дети.

Ранее стало известно, что израильские военные наносят удары по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» в Рафахе. В зданиях размещается множество беженцев. По данным палестинского Красного Полумесяца, обстрелам подверглись жилые дома близ штаб-квартиры организации.

На минувшей неделе армия Израиля получила указание готовиться к боям в Рафахе, в том числе в двух главных лагерях беженцев — «последних укреплениях» палестинского движения ХАМАС, напоминает Ura.ru.

