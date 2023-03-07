Боснийский футбольный клуб оштрафовали за поддержку России

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины оштрафовала местный клуб Борац» за вывешенный фанатами баннер в поддержку России, сообщает портал Klix.

Ассоциацию мини-футбола Украины оштрафовали на 20 тысяч евро за оскорбления России

Во время кубкового матча против «Рудара» болельщики устроили перекличку: «Косово — Сербия», а «Борац» повесил на трибунной перегородке триколор с фразой «Слава России».

В итоге руководство клуба будет вынуждено выплатить штраф в 7,5 тысячи конвертируемых марок (более четырех тысяч долларов).

Ранее в Швейцарии фанаты во время матча местных команд напали на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» из-за русской речи.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
ТЕГИ:Футбольные ФанатыШтраф
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