Боснийский футбольный клуб оштрафовали за поддержку России

Во время кубкового матча против «Рудара» болельщики устроили перекличку: «Косово — Сербия», а «Борац» повесил на трибунной перегородке триколор с фразой «Слава России».

В итоге руководство клуба будет вынуждено выплатить штраф в 7,5 тысячи конвертируемых марок (более четырех тысяч долларов).

Ранее в Швейцарии фанаты во время матча местных команд напали на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» из-за русской речи.

