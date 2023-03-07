Боснийский футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины оштрафовала местный клуб Борац» за вывешенный фанатами баннер в поддержку России, сообщает портал Klix.
Во время кубкового матча против «Рудара» болельщики устроили перекличку: «Косово — Сербия», а «Борац» повесил на трибунной перегородке триколор с фразой «Слава России».
В итоге руководство клуба будет вынуждено выплатить штраф в 7,5 тысячи конвертируемых марок (более четырех тысяч долларов).
Ранее в Швейцарии фанаты во время матча местных команд напали на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» из-за русской речи.
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