На сына пресс-атташе «Арсенала» напали в Швейцарии на стадионе

Издание отмечает, что молодой человек часто посещает футбольные матчи и ранее не сталкивался с агрессией в свой адрес. Овсянников приобрел билет в фанатский сектор и отправился на игру. Находясь на трибуне, молодой человек записывал видео, разговаривая на русском языке. Тогда один из фанатов подошел к нему, ударил ногой и в грубой форме попросил удалить снятое видео. Удалив ролик, молодой человек решил записать другое видео с рассказом о случившемся, отмечает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, после этого уже другой футбольный фанат схватил Овсянникова за куртку и потащил в уединенное место. Тогда пришлось вмешаться стюардам, оттащив хулигана.

Ранее экс-ведущий телеканала «Матч ТВ», блогер Евгений Савин (КраСава) был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.