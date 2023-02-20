На сына пресс-атташе «Арсенала» напали в Швейцарии на стадионе
На сына пресс-атташе ФК «Арсенал Тула» Артема Овсянникова напали на стадионе во время матча Базель – Серветт в Швейцарии из-за русской речи, пишет «Спорт-Экспресс».
Издание отмечает, что молодой человек часто посещает футбольные матчи и ранее не сталкивался с агрессией в свой адрес. Овсянников приобрел билет в фанатский сектор и отправился на игру. Находясь на трибуне, молодой человек записывал видео, разговаривая на русском языке. Тогда один из фанатов подошел к нему, ударил ногой и в грубой форме попросил удалить снятое видео. Удалив ролик, молодой человек решил записать другое видео с рассказом о случившемся, отмечает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, после этого уже другой футбольный фанат схватил Овсянникова за куртку и потащил в уединенное место. Тогда пришлось вмешаться стюардам, оттащив хулигана.
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