Ассоциацию мини-футбола Украины оштрафовали на 20 тысяч евро за оскорбления России

По информации агентства, ассоциация мини-футбола Украины была оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования.

В феврале прошлого года Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после оскорбительных выкриков украинских фанатов. Инцидент произошел на матче чемпионата Европы по мини-футболу. Организацию попросили разобраться в ситуации.

Как напоминает РФС, по регламенту соревнований, национальные ассоциации ответственны за поведение своих спортсменов, официальных лиц и фанатов. Тогда российская сборная по мини-футболу обыграла соперников из Украины в полуфинале чемпионата Европы 4 февраля в Нидерландах.

