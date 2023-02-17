Ассоциацию мини-футбола Украины оштрафовали на 20 тысяч евро за оскорбления России

Украинскую ассоциацию мини-футбола оштрафовали по итогам матча 2022 года между сборными России и Украины в Нидерландах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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По информации агентства, ассоциация мини-футбола Украины была оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования.

В феврале прошлого года Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после оскорбительных выкриков украинских фанатов. Инцидент произошел на матче чемпионата Европы по мини-футболу. Организацию попросили разобраться в ситуации.

Как напоминает РФС, по регламенту соревнований, национальные ассоциации ответственны за поведение своих спортсменов, официальных лиц и фанатов. Тогда российская сборная по мини-футболу обыграла соперников из Украины в полуфинале чемпионата Европы 4 февраля в Нидерландах.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УЕФАФутболРоссийско-украинские ОтношенияШтраф
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