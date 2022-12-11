Борреля беспокоит отказ Турции от антироссийских санкций
По мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, торговое взаимодействие Турции и России, а также нежелание Анкары разделить санкционную политику Запада является причиной для беспокойства в ЕС. Речь об этом идет в документе, подписанном Боррелем, который оказался в распоряжении медиагруппы Funke.
Благодаря тому, что ЕС и Турция входят в таможенный союз, его участники обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров «двойного назначения». Боррель напомнил, что они могут применяться в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, заявил глава евродипломатии.
Ранее в воскресенье президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на администрация президента Турции. Уточняется, что Эрдоган обсудил с российским коллегой двусторонние отношения, а также выполнение зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности
- Борреля беспокоит отказ Турции от антироссийских санкций
- Пушилин освободил от должности главу Дебальцева
- Макрон и Зеленский обсудили подготовку к конференциям в Париже по помощи Украине
- Транспортная прокуратура проверяет сигнал сигнализации в терминале Шереметьево
- Отставной генерал Яковлефф призвал ВСУ бомбить российские парады 9 мая
- МО РФ: При наступлении на донецком направлении ВС РФ контратаковали ВСУ
- Песков назвал предтечей СВО игнорирование Западом озабоченности России по «Минску»
- Умер советский разведчик Георгий Санников
- Оборонка на подъеме. Россия наращивает производство вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru