Борреля беспокоит отказ Турции от антироссийских санкций

По мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, торговое взаимодействие Турции и России, а также нежелание Анкары разделить санкционную политику Запада является причиной для беспокойства в ЕС. Речь об этом идет в документе, подписанном Боррелем, который оказался в распоряжении медиагруппы Funke.

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Благодаря тому, что ЕС и Турция входят в таможенный союз, его участники обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров «двойного назначения». Боррель напомнил, что они могут применяться в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, заявил глава евродипломатии.

Ранее в воскресенье президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на администрация президента Турции. Уточняется, что Эрдоган обсудил с российским коллегой двусторонние отношения, а также выполнение зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияТурция
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