Борреля беспокоит отказ Турции от антироссийских санкций

Благодаря тому, что ЕС и Турция входят в таможенный союз, его участники обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров «двойного назначения». Боррель напомнил, что они могут применяться в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, заявил глава евродипломатии.

Ранее в воскресенье президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на администрация президента Турции. Уточняется, что Эрдоган обсудил с российским коллегой двусторонние отношения, а также выполнение зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».