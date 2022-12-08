Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ

По его словам, многое зависит от наказания для тех, кто распространяет «недостоверную информацию».



«Я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации», - подчеркнул Боррель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала детали нового санкционного пакета в отношении России, в который могут войти три российских банка и около 200 физлиц и организаций, сообщает RT.

