Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России попадут многие представителей российских СМИ, сообщает РИА Новости.
По его словам, многое зависит от наказания для тех, кто распространяет «недостоверную информацию».
«Я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации», - подчеркнул Боррель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала детали нового санкционного пакета в отношении России, в который могут войти три российских банка и около 200 физлиц и организаций, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- СМИ: страны ЕС договорились выделить на военную помощь Украине ещё €2 млрд
- Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
- Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину
- СМИ: новые санкции ЕС затронут 169 российских компаний
- Власти Киева переименовали ещё 32 объекта, связанных с Россией и СССР
- Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ
- Politico: Евросоюз намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
- В России предложили запретить ввоз мебели и фанеры из недружественных стран
- Захарова: ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США
- В Европе назвали инцидент с «Дождем»* нарушением свободы СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru