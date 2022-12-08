Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России попадут многие представителей российских СМИ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, многое зависит от наказания для тех, кто распространяет «недостоверную информацию».

«Я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации», - подчеркнул Боррель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала детали нового санкционного пакета в отношении России, в который могут войти три российских банка и около 200 физлиц и организаций, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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