Турецкий МИД отказался принять решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к РФ
Анкара отказывается принять решение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей, которые подписали договоры с Россией в состав страны. Об этом сообщается на сайте МИД Турции.
«В соответствии с позицией, которую мы заняли еще в 2014 году, мы отвергаем решение... Это решение, которое представляет собой грубое нарушение установленных принципов международного права, не может быть принято», — отмечается в заявлении.
Турция обратилась к сторонам с призывом о мирном урегулировании ситуации в ходе переговоров, пишет Газета.ru.
Накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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