Турецкий МИД отказался принять решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к РФ

«В соответствии с позицией, которую мы заняли еще в 2014 году, мы отвергаем решение... Это решение, которое представляет собой грубое нарушение установленных принципов международного права, не может быть принято», — отмечается в заявлении.

Турция обратилась к сторонам с призывом о мирном урегулировании ситуации в ходе переговоров, пишет Газета.ru.

Накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

