Боррель: В ЕС обсудят отказ от импорта российской нефти

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Министры будут обсуждать этот вопрос», — цитирует ТАСС главу евродипломатии.

Ранее стало известно, что ЕС готовит очередной пакет санкций в отношении России на фоне специальной военной операции на Украине. СМИ сообщали, что в качестве ограничения может быть введено эмбарго на российскую нефть.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииЕвросоюз
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