Боррель: В ЕС обсудят отказ от импорта российской нефти
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Министры будут обсуждать этот вопрос», — цитирует ТАСС главу евродипломатии.
Ранее стало известно, что ЕС готовит очередной пакет санкций в отношении России на фоне специальной военной операции на Украине. СМИ сообщали, что в качестве ограничения может быть введено эмбарго на российскую нефть.
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