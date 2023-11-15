Боррель: у Евросоюза нет склада боеприпасов для Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет склада боеприпасов для Киева, их должны предоставить страны Европейского союза, сообщает ТАСС.
Так он отреагировал на вопрос о том, сможет ли Евросоюз выполнить обещание по поставке миллиона артиллерийских снарядов для Украины к марту предстоящего года.
«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — заявил евродипломат. Боррель напомнил, что страны предоставили Украине более 300 тысяч снарядов с военных складов, и «эти поставки завершены». Теперь нужное количество боеприпасов должны направить страны ЕС.
Ранее Боррель признал, что в ближайшее время не ожидает победы Украины над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru