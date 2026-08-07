СМИ: Пассажиры рейса Шарм-эль-Шейх — Москва застряли в Египте

Они больше четырёх часов находятся в ожидании без еды, гостиницы и информации. Рейс Red Sea Airlines должен был вылететь во Внуково 6 августа в 21:15. Сначала туристов около часа держали на борту, затем вывели обратно в терминал. Позже в паспорта поставили отметку об отмене рейса из-за проблем с кондиционированием.

До полуночи пассажирам ничего не объясняли. Около 01:45 их начали выводить из аэропорта. Пассажиры указали, что авиакомпания не дала ни гостиницу, ни воду, ни еду. При этом сотрудники аэропорта ситуацию не комментируют.

Ранее стало известно, что три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

