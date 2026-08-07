СМИ: Пассажиры рейса Шарм-эль-Шейх — Москва застряли в Египте

Пассажиры рейса из Шарм-эль-Шейх не могут вылететь в Москву из-за неисправного кондиционирования самолёта, сообщает Telegram-канал Mash.

Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом

Они больше четырёх часов находятся в ожидании без еды, гостиницы и информации. Рейс Red Sea Airlines должен был вылететь во Внуково 6 августа в 21:15. Сначала туристов около часа держали на борту, затем вывели обратно в терминал. Позже в паспорта поставили отметку об отмене рейса из-за проблем с кондиционированием.

До полуночи пассажирам ничего не объясняли. Около 01:45 их начали выводить из аэропорта. Пассажиры указали, что авиакомпания не дала ни гостиницу, ни воду, ни еду. При этом сотрудники аэропорта ситуацию не комментируют.

Ранее стало известно, что три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТуризмТуристыЕгипет

Горячие новости

Все новости

партнеры