Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших продавцов Wildberries

Он не уточнил сроки и условия такой отсрочки. Также власти обсуждают меры поддержки для самого маркетплейса. Детали Сазанов не привел.

«Разные меры обсуждаются. Когда будет окончательное решение, это будет объявлено», – указал он. Конкретное предложение может появиться на предстоящей неделе.

Ранее стало известно, что Wildberries добавит риски повреждения или утраты товаров из-за терактов и атак украинских беспилотников в сервис страхования заказов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

