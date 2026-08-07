Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших продавцов Wildberries

Министерство финансов России в рабочей группе правительства обсуждает налоговые отсрочки для бизнесменов, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

В Wildberries опровергли слухи о переносе основных складов за пределы РФ

Он не уточнил сроки и условия такой отсрочки. Также власти обсуждают меры поддержки для самого маркетплейса. Детали Сазанов не привел.

«Разные меры обсуждаются. Когда будет окончательное решение, это будет объявлено», – указал он. Конкретное предложение может появиться на предстоящей неделе.

Ранее стало известно, что Wildberries добавит риски повреждения или утраты товаров из-за терактов и атак украинских беспилотников в сервис страхования заказов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Минфин РФмаркетплейс

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