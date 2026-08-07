СМИ: Вашингтон и Киев вернули высокий уровень обмена разведданными
Отношения между Вашингтоном и Киевом в сфере обмена разведданными вернулись на прежний высокий уровень, сообщает Politico со ссылкой на сенатора-демократа Марка Уорнера.
Он заявил, что видит признаки улучшения соглашения об обмене такими данными. Они якобы помогли Киеву получить преимущество в конфликте с Россией. «Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», – указал парламентарий.
О том, что обмен разведданными между США и Украиной активизировался, рассказали и сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер.
Ранее сообщалось, что американская разведка помогла Киеву определить оптимальные траектории беспилотников для ударов по РФ. Кроме того, США содействовали Украине в обходе российских средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции