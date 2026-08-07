СМИ: Вашингтон и Киев вернули высокий уровень обмена разведданными

Он заявил, что видит признаки улучшения соглашения об обмене такими данными. Они якобы помогли Киеву получить преимущество в конфликте с Россией. «Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», – указал парламентарий.

О том, что обмен разведданными между США и Украиной активизировался, рассказали и сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер.

Ранее сообщалось, что американская разведка помогла Киеву определить оптимальные траектории беспилотников для ударов по РФ. Кроме того, США содействовали Украине в обходе российских средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

