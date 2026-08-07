Власти вернулись к обсуждению онлайн-продажи алкоголя
Российские власти вновь обсуждают возможность проведения эксперимента по онлайн-продаже алкогольной продукции с использованием «Почты России» и маркетплейсов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя главы Минфина Алексея Сазанова.
По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения между Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом. Законопроекты были внесены в Госдуму в 2021 году. Сазанов указал, что по этой причине обсуждение можно считать поправками ко второму чтению.
Ранее ритейл и депутаты выступили против легализации онлайн-продажи алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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