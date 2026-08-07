Власти вернулись к обсуждению онлайн-продажи алкоголя

По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения между Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом. Законопроекты были внесены в Госдуму в 2021 году. Сазанов указал, что по этой причине обсуждение можно считать поправками ко второму чтению.

Ранее ритейл и депутаты выступили против легализации онлайн-продажи алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

