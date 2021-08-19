Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана
Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации граждан из страны. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
Ранее он называл конец августа сроком вывода войск из Афганистана.
«Мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», - рассказал Байден.
По его словам, на данный момент в Афганистане остаются около 10-15 тысяч американцев, при этом американская сторона планирует вывезти еще 65 тысяч афганцев.
Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Reuters со ссылкой на совместное со службой Ipsos исследование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Пострадавшие от паводков регионы получат 400 млн рублей на закупку техники
- Центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под штамм «дельта»
- Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана
- Шойгу опробовал на танке трассу для Армейских международных игр
- Победившая Аверину израильтянка описала свой успех фразой «я не русская»
- Украинские наемники пожаловались на отношение к ним в Афганистане
- Футболист сборной Афганистана пытался улететь на шасси самолета и умер
- «Не похолодание, а климатическая норма». Синоптик рассказал о погоде в Москве
- В Аргентине рассказали об иммунном ответе после комбинации «Спутника V» c Moderna
- В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru