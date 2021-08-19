Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации граждан из страны. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Ранее он называл конец августа сроком вывода войск из Афганистана.

«Мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», - рассказал Байден.

По его словам, на данный момент в Афганистане остаются около 10-15 тысяч американцев, при этом американская сторона планирует вывезти еще 65 тысяч афганцев.

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Reuters со ссылкой на совместное со службой Ipsos исследование.

