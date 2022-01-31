Боррель рассказал о новых санкциях против России

По его словам, в перечень могут войти товары, необходимые для реализации стратегических амбиций страны. Отмечается, что в рамках работы по «сдерживанию России» была проделана работа в подготовке санкций, которые приведут к серьезным издержкам экономики и финансовой системы.

«Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — отметил Боррель.

Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть антироссийских санкций, инициируемых из-за обострения ситуации вокруг Украины, может быть применена «авансом».

А глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что «на неделе» Лондон введен новые санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины.

