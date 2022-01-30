СМИ сообщили о крахе фондового рынка из-за санкций против России

Санкции в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно ЕС, что поставит под угрозу стабильность всей мировой финансовой системы.

По данным газеты, речь идет об инфляции, крахе фондового рынка, и других формах финансовой паники. Кроме того, ограничения нанесут вред самим США — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса.

Также издание отмечает, что в ответ Россия может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу».

Новые санкции в отношении России, которые США и союзники могут ввести в случае эскалации на Украине, направлены на нанесение ущерба экономике и снижение промышленного потенциала РФ, но не против россиян. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл.

