Боррель: На Украину будет оправлена миссия для сбора доказательств военных преступлений

Главы МИД Евросоюза решили отправить миссию на Украину для сбора доказательств военных преступлений. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.