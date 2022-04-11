Боррель: На Украину будет оправлена миссия для сбора доказательств военных преступлений

Главы МИД Евросоюза решили отправить миссию на Украину для сбора доказательств военных преступлений. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

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Кроме того, Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза пока не пришли к общему решению относительно отказа от закупки нефти и газа из России. Дипломаты, по его словам, продолжат обсуждение этой темы.

Верховный представитель ЕС добавил, что согласовано продолжение военной помощи Украине.

Ранее Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем.


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Фото: twitter.com/josepborrell
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