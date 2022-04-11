Боррель: На Украину будет оправлена миссия для сбора доказательств военных преступлений
Главы МИД Евросоюза решили отправить миссию на Украину для сбора доказательств военных преступлений. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза пока не пришли к общему решению относительно отказа от закупки нефти и газа из России. Дипломаты, по его словам, продолжат обсуждение этой темы.
Верховный представитель ЕС добавил, что согласовано продолжение военной помощи Украине.
Ранее Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Глава МИД ФРГ поддержала расширение Евросоюза
- Белоруссия обвинила Польшу в обстреле погранпункта Песчатка
- Квартальнов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
- Боррель: Запрет на импорт нефти из РФ не остановит российскую армию на Украине
- Гражданина Колумбии задержали в Москве за фейки о Вооруженных силах РФ
- СМИ: число погибших при взрыве бытового газа в Подмосковье увеличилось до шести
- У Кремля появился официальный Telegram-канал
- СМИ: Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным были жёсткими
- Боррель: На Украину будет оправлена миссия для сбора доказательств военных преступлений
- ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru