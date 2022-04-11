Лавров оценил заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине

По его мнению, это «из ряда вон выходящее» высказывание, которое свидетельствует о том, что Украину стали превращать «в плацдарм для окончательного подавления России».

«Для окончательного подавления и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, всё время продвигал и продвигал близко к нашим границам», - подчеркнул российский министр.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил стремление сообщества добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём, сообщает «Свободная пресса».

