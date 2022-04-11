Лавров оценил заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о безальтернативности военного решения ситуации на Украины существенно меняют правила игры.
По его мнению, это «из ряда вон выходящее» высказывание, которое свидетельствует о том, что Украину стали превращать «в плацдарм для окончательного подавления России».
«Для окончательного подавления и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, всё время продвигал и продвигал близко к нашим границам», - подчеркнул российский министр.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил стремление сообщества добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём, сообщает «Свободная пресса».
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