Боррель: Евросоюз пока не договорился об использовании доходов от российских активов
20 февраля 202402:32
Европейский союз продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных активов России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, обсуждения продолжаются, но полной договоренности пока нет.
Ранее ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru