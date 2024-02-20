Боррель: Евросоюз пока не договорился об использовании доходов от российских активов

Европейский союз продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных активов России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 отдать замороженные активы РФ Киеву

По его словам, обсуждения продолжаются, но полной договоренности пока нет.

Ранее ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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