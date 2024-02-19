ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время

На днях глава ЕК заявила, что доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу текущего года Украина получит новые танки, вертолеты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

