ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время

В Евросоюзе в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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На днях глава ЕК заявила, что доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу текущего года Украина получит новые танки, вертолеты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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