Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Киеву

По его словам, она не заменит Америку в этом вопросе. Боррель отметил, что никто не может соперничать с американской армией и военным потенциалом.

Также дипломат заявил, что исход конфликта вокруг Украины будет решен в ближайшие месяцы, поэтому западные страны не должны медлить с оказанием военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

