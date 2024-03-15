Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Киеву

Европа не сможет конкурировать с Соединенными Штатами в объемах оказания военной помощи Киеву, сообщил телекомпании PBS глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель призвал готовиться к длительному периоду напряженных отношений с РФ

По его словам, она не заменит Америку в этом вопросе. Боррель отметил, что никто не может соперничать с американской армией и военным потенциалом.

Также дипломат заявил, что исход конфликта вокруг Украины будет решен в ближайшие месяцы, поэтому западные страны не должны медлить с оказанием военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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