Боррель призвал готовиться к длительному периоду напряженных отношений с РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу необходимо готовиться к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией. Свое мнение политик изложил в статье для испанской газеты Ideal.
Боррель полагает, что у Москвы «есть соблазн» спровоцировать конфликт с другими своими соседями, в том числе с членами НАТО.
Политик призвал страны Евросоюза нарастить военные поставки Украине. Лучшей гарантией безопасности для Киева он назвал членство в Евросоюзе.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин заявил, что РФ не собирается вступать в прямой конфликт с НАТО. Глава государства отметил готовность Москвы к диалогу с Западом, передает «Радиоточка НСН».
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