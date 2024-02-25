Боррель призвал готовиться к длительному периоду напряженных отношений с РФ

Боррель полагает, что у Москвы «есть соблазн» спровоцировать конфликт с другими своими соседями, в том числе с членами НАТО.

Политик призвал страны Евросоюза нарастить военные поставки Украине. Лучшей гарантией безопасности для Киева он назвал членство в Евросоюзе.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин заявил, что РФ не собирается вступать в прямой конфликт с НАТО. Глава государства отметил готовность Москвы к диалогу с Западом, передает «Радиоточка НСН».

