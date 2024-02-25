Боррель призвал готовиться к длительному периоду напряженных отношений с РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу необходимо готовиться к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией. Свое мнение политик изложил в статье для испанской газеты Ideal.

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Боррель полагает, что у Москвы «есть соблазн» спровоцировать конфликт с другими своими соседями, в том числе с членами НАТО.

Политик призвал страны Евросоюза нарастить военные поставки Украине. Лучшей гарантией безопасности для Киева он назвал членство в Евросоюзе.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин заявил, что РФ не собирается вступать в прямой конфликт с НАТО. Глава государства отметил готовность Москвы к диалогу с Западом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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