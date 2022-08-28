Боррель: ЕС столкнется с серьезными последствиями санкций
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель спрогнозировал, что страны ЕС столкнутся с серьезными проблемами из-за антироссийских санкций в ближайшее время. Об этом Боррель заявил в ходе беседы с журналистом газеты Kronen Zeitung.
Издание отмечает, что в Австрии существует скептически настроенная в отношении антироссийских санкций часть населения.
«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», —цитирует Борреля Газета.ru.
Ранее Боррель заявил, что возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу, передает «Интерфакс». По мнению дипломата, Европе предстоит пережить тяжелую зиму со снижением экономического роста. Также он указал на необходимость экономии энергии.
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