Боррель: возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу
Возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».
По мнению Борреля, Европе предстоит пережить тяжелую зиму со снижением экономического роста. Также он указал на необходимость экономии энергии.
Политик отметил, что сожалеет, что ЕС не создал энергетического союза еще в 2014 году для диверсификации поставок и сокращении в них российской доли.
Между тем, Боррель отметил, что ЕС удалось снизить российский импорт газа с 40% в начале года до 20% в текущем моменте.
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