Боррель: возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

Возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

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По мнению Борреля, Европе предстоит пережить тяжелую зиму со снижением экономического роста. Также он указал на необходимость экономии энергии.

Политик отметил, что сожалеет, что ЕС не создал энергетического союза еще в 2014 году для диверсификации поставок и сокращении в них российской доли.

Между тем, Боррель отметил, что ЕС удалось снизить российский импорт газа с 40% в начале года до 20% в текущем моменте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Источники ГазаЕвросоюз
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