Боррель заявил, что Европа не собирается воевать с Россией

По его словам, Европа начала переходить к действиям, чтобы показать, что она «может ответить». Боррель подчеркнул, что санкции уже начали оказывать влияние, которое скоро возрастет еще больше.

Ранее Евросоюз ввел шесть пакетов антироссийских ограничений, напоминает РИА ФАН. Как заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, санкции больно ударили по странам, которые их ввели, отмечает Ura.ru. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что российская сторона активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций, передает RT.

