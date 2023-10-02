Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины

В результате аварии автобуса с детьми в Подмосковье пострадал один человек Перспективы развития системы госзакупок обсудили на VII Московском финансовом форуме Миллион маммограмм проанализировал искусственный интеллект в столичных клиниках Более 2,5 тысяч горожан старшего поколения записались в проект «Московское долголетие» через mos.ru Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в Новогодние праздники Стартовал прием заявок на Московский детский чемпионат «Мастерята»