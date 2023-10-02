Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) попросит США продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Он пояснил, что военный конфликт на Украине является «экзистенциальной угрозой» для Европы. Боррель отметил, что и Европа, и США будут на стороне Украины в этом конфликте.
Глава евродипломатии обсудил эту тему по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС, которая проходит в Киев, передает ТАСС.
Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине 2 октября, сообщило ранее издание Politico.
Ранее Боррель назвал Евросоюз «травоядным животным в мире хищников».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru