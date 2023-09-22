Боррель назвал Евросоюз «травоядным животным в мире хищников»

Как отметил Боррель, Брюссель действует «в мире силовой политики», полагая, что влиять на мир возможно «посредством торговли и верховенства закона».

«Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому», — заявил дипломат.

В октябре прошлого года Боррель заявил, что Европа — это «сад» с «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности», при этом остальной мир – «джунгли», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».Позже глава евродипломатии извинился за свои высказывания.

