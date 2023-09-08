Боррель: Евросоюз ожидает от партнеров усилий по изоляции России
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько понадобится, сообщает ТАСС.
В ходе визита в Тбилиси он отметил, что ЕС ожидает от международных партнёров, в том числе от Грузии, усилий по изоляции России из-за спецоперации на Украине
«Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнёры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем усилия Тбилиси по борьбе с обходом санкций», - сказал дипломат.
Он также указал на хорошую работу Грузия по вопросу борьбы с обходом санкций.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru