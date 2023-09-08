Боррель: Евросоюз ожидает от партнеров усилий по изоляции России

В ходе визита в Тбилиси он отметил, что ЕС ожидает от международных партнёров, в том числе от Грузии, усилий по изоляции России из-за спецоперации на Украине

«Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнёры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем усилия Тбилиси по борьбе с обходом санкций», - сказал дипломат.

Он также указал на хорошую работу Грузия по вопросу борьбы с обходом санкций.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

