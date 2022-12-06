Боррель: Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС

Он считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины «должен осуществляться в соответствии нормами международного права» путем предоставления Киеву гарантий безопасности. «Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже», — отметил политик.

«Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС», — отметил Боррель.

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с телеканалом TF1, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

