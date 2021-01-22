Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса «смертельнее прежнего»
"Британский" штамм коронавирусной инфекции может быть смертельнее уже известной разновидности вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
По словам Джонсона, высокие показатели смертности, которые демонстрирует Великобритания, дают основания предполагать, что причиной этого стал обнаруженный ранее новый штамм коронавируса.
Ранее стало известно, что суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии достиг максимума за всё время пандемии. От последствий заражения 20 января в стране скончались 1820 человек.
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