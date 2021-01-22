Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса «смертельнее прежнего»

"Британский" штамм коронавирусной инфекции может быть смертельнее уже известной разновидности вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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По словам Джонсона, высокие показатели смертности, которые демонстрирует Великобритания, дают основания предполагать, что причиной этого стал обнаруженный ранее новый штамм коронавируса.

Ранее стало известно, что суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии достиг максимума за всё время пандемии. От последствий заражения 20 января в стране скончались 1820 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПандемияВеликобританияБорис Джонсон
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