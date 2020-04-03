Великобритания обошла Китай по числу жертв COVID-19
Великобритания обошла Китай по числу скончавшихся от коронавируса. Как отмечает Sky News, число жертв в Соединенном Королевстве за сутки увеличилось на 684 человека и достигло 3605. В свою очередь, количество жертв в Китае, по данным Всемирной организации здравоохранения, не превышает 3350.
Ранее в пятницу, 3 апреля, стало известно, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании пока останется в самоизоляции. Это решение было принято из-за того, что у Бориса Джонсона все еще держится температура.
Между тем, заразившийся COVID-19 принц Чарльз уже выздоровел, хотя ему рекомендовано избегать контактов. 3 апреля он по видеосвязи принял участие в открытии новой больницы для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Ранее НСН писала, что в мире зарегистрировано более 1 млн случаев заражения COVID-2019. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России за последние сутки увеличилось на 601. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, число заразившихся COVID-19 в РФ увеличилось до 4149.
Отмечается, что наибольшее число новых заражений приходится на Москву — 448 и Московскую область — 34.
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