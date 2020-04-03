Великобритания обошла Китай по числу жертв COVID-19

Великобритания обошла Китай по числу скончавшихся от коронавируса. Как отмечает Sky News, число жертв в Соединенном Королевстве за сутки увеличилось на 684 человека и достигло 3605. В свою очередь, количество жертв в Китае, по данным Всемирной организации здравоохранения, не превышает 3350.

Ранее в пятницу, 3 апреля, стало известно, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании пока останется в самоизоляции. Это решение было принято из-за того, что у Бориса Джонсона все еще держится температура.

Между тем, заразившийся COVID-19 принц Чарльз уже выздоровел, хотя ему рекомендовано избегать контактов. 3 апреля он по видеосвязи принял участие в открытии новой больницы для заразившихся коронавирусной инфекцией.