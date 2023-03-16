Болтон: Байден боится победы Украины
Экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил Wall Street Journal, что действующий глава государства Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Киева.
Болтон также задался вопросом, почему возможная причастность Украины к взрыву на «Северных потоках» должна ставить под угрозу иностранную помощь этой стране. Бывший советник отмечает, что политика Белого дома заключается в поддержке украинской обороны, но она недостаточна эффективна.
Болтон указал, что американские боеприпасы истощаются, а текущие возможности их пополнения выполняются не в полной мере.
Ранее Болтон обвинил администрацию Джо Байдена в отсутствии реакции на усиление России, Китая и Ирана.
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