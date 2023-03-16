Болтон: Байден боится победы Украины

Экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил Wall Street Journal, что действующий глава государства Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Киева.

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Болтон также задался вопросом, почему возможная причастность Украины к взрыву на «Северных потоках» должна ставить под угрозу иностранную помощь этой стране. Бывший советник отмечает, что политика Белого дома заключается в поддержке украинской обороны, но она недостаточна эффективна.

Болтон указал, что американские боеприпасы истощаются, а текущие возможности их пополнения выполняются не в полной мере.

Ранее Болтон обвинил администрацию Джо Байдена в отсутствии реакции на усиление России, Китая и Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДжон БолтонДжо Байден
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