Болтон: Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия

По словам политика, Путин подпишет «собственную предсмертную записку», если примет решение применить такое вооружение, пишет РИА ФАН.

«Он — центр принятия решений и контроля российской армии. Мы называем это национальным командным органом власти. Он законная военная цель. Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей»,— заявил Болтон в беседе с CBS News.

Экс-советник указал, что использование ядерного оружия не является неизбежным, однако к его потенциальному применению следует относиться серьезно. При этом, по мнению Болтона, мир не находится на грани обмена ядерными ударами.

Ранее бывший советник Белого дома заявил, что США хотели бы видеть в России близость к Западу и «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция», напоминает Газета.ру.

