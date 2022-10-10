Болтон: Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия
Президент России Владимир Путин в случае применения ядерного оружия станет «законной военной целью». Об этом заявил экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
По словам политика, Путин подпишет «собственную предсмертную записку», если примет решение применить такое вооружение, пишет РИА ФАН.
«Он — центр принятия решений и контроля российской армии. Мы называем это национальным командным органом власти. Он законная военная цель. Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей»,— заявил Болтон в беседе с CBS News.
Экс-советник указал, что использование ядерного оружия не является неизбежным, однако к его потенциальному применению следует относиться серьезно. При этом, по мнению Болтона, мир не находится на грани обмена ядерными ударами.
Ранее бывший советник Белого дома заявил, что США хотели бы видеть в России близость к Западу и «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция», напоминает Газета.ру.
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