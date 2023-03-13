«Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил администрацию Джо Байдена в отсутствии реакции на усиление России, Китая и Ирана. Об этом экс-чиновник заявил в эфире радиостанции WABC.

Белый дом: Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию

Болтон назвал «катастрофической ошибкой» решение о выводе войск из Афганистана. По его мнению, это нанесло серьезный удар по интересам США в мире.

Еще одним промахом администрации Байдена бывший советник Белого дома назвал недостаточное внимание к финансированию армии США. По его словам, нынешняя администрация выделяет недостаточно средств на вооруженные силы.

Болтон призвал Байдена уделить больше внимания нуждам армии.

«Иначе дальше будет только хуже», - сказал он.

Белый дом ранее запросил на военную помощь Украине дополнительно $6 миллиардов, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры