«Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил администрацию Джо Байдена в отсутствии реакции на усиление России, Китая и Ирана. Об этом экс-чиновник заявил в эфире радиостанции WABC.
Болтон назвал «катастрофической ошибкой» решение о выводе войск из Афганистана. По его мнению, это нанесло серьезный удар по интересам США в мире.
Еще одним промахом администрации Байдена бывший советник Белого дома назвал недостаточное внимание к финансированию армии США. По его словам, нынешняя администрация выделяет недостаточно средств на вооруженные силы.
Болтон призвал Байдена уделить больше внимания нуждам армии.
«Иначе дальше будет только хуже», - сказал он.
Белый дом ранее запросил на военную помощь Украине дополнительно $6 миллиардов, передает НСН.
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