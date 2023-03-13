«Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете

Болтон назвал «катастрофической ошибкой» решение о выводе войск из Афганистана. По его мнению, это нанесло серьезный удар по интересам США в мире.

Еще одним промахом администрации Байдена бывший советник Белого дома назвал недостаточное внимание к финансированию армии США. По его словам, нынешняя администрация выделяет недостаточно средств на вооруженные силы.

Болтон призвал Байдена уделить больше внимания нуждам армии.

«Иначе дальше будет только хуже», - сказал он.

Белый дом ранее запросил на военную помощь Украине дополнительно $6 миллиардов, передает НСН.

