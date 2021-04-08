СМИ: больше половины жителей Германии захотели привиться «Спутником V»
Около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств, передает ТАСС итоги соцопроса социологического института YouGov для газеты Handelsblatt.
Еще 19% не готовы к этому даже в случае одобрения вакцины европейскими властями. Еще 14% не определились, а 12% не хотят вакцинироваться.
Как сообщалось ранее, немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания вслед за Баварией заявила о намерении заключить меморандум о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения земли Гарри Главе. По его словам, регион планирует самостоятельную закупку более 1 млн доз препарата.
При этом производство российской вакцины «Спутник V» может начаться в баварском Иллертиссене уже в текущем году
Власти Германии также готовятся к предварительным переговорам с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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