СМИ: больше половины жителей Германии захотели привиться «Спутником V»

Около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств, передает ТАСС итоги соцопроса социологического института YouGov для газеты Handelsblatt.

Еще 19% не готовы к этому даже в случае одобрения вакцины европейскими властями. Еще 14% не определились, а 12% не хотят вакцинироваться.

Как сообщалось ранее, немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания вслед за Баварией заявила о намерении заключить меморандум о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения земли Гарри Главе. По его словам, регион планирует самостоятельную закупку более 1 млн доз препарата.

При этом производство российской вакцины «Спутник V» может начаться в баварском Иллертиссене уже в текущем году

Власти Германии также готовятся к предварительным переговорам с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник.

