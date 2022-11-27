Больше половины жителей ФРГ перешли на режим жесткой экономии

Так, выяснилось, 52 процента опрошенных теперь вынуждены покупать те продукты, которые им нужны. Еще 44 процента заявили, что будут стремиться избегать покупки товаров для «удовольствия и роскоши». Еще 31 процент жителей Германии заявил о попытках сократить посещение ресторанов.

Теперь немцы внимательно сравнивают цены в магазинах и больше внимания обращают на акции и скидки.

Треть предприятий общепита Германии опасаются закрытия из-за падения выручки и роста цен. Так, больше всего пострадала сельская гастрономия, в городах рискую закрыться около трети кафе и ресторанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

