СМИ: Треть предприятий общепита в Германии опасаются закрытия
Треть предприятий общепита Германии опасаются закрытия из-за падения выручки и роста цен, сообщает издание Welt со ссылкой на исследование компании Resmio.
Так, больше всего пострадала сельская гастрономия, в городах рискую закрыться около трети кафе и ресторанов.
Отмечается, что население на фоне энергетического кризиса старается на всем экономить, переложить дополнительные расходы на гостей большинство заведений не могут.
Промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике, заявил ранее политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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