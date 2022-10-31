СМИ: Треть предприятий общепита в Германии опасаются закрытия

Отмечается, что население на фоне энергетического кризиса старается на всем экономить, переложить дополнительные расходы на гостей большинство заведений не могут.

Промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике, заявил ранее политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

