СМИ: Треть предприятий общепита в Германии опасаются закрытия

Треть предприятий общепита Германии опасаются закрытия из-за падения выручки и роста цен, сообщает издание Welt со ссылкой на исследование компании Resmio.

Так, больше всего пострадала сельская гастрономия, в городах рискую закрыться около трети кафе и ресторанов.

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Отмечается, что население на фоне энергетического кризиса старается на всем экономить, переложить дополнительные расходы на гостей большинство заведений не могут.

Промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике, заявил ранее политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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