Экспорт из Германии в Россию рухнул почти на 53%

По данным ведомства, общий объём экспорта в сентябре составил 142,1 млрд евро, что на 20,2% больше, чем в сентябре 2021 года. При этом в Россию было отправлено товаров всего на 1,1 млрд евро (-52,9%), что связано с проведением спецоперации на Украине и антироссийских санкций.

Также снизился и импорт из России в Германию - на 37,4%, до 1,8 млрд евро. В то же время объём мирового импорта в ФРГ увеличился на 31,3% - до 134 млрд евро.

Отмечается, что импорт нефти и природного газа из России в Германию упал на 69%, до 1,5 млн тонн в натуральном выражении, а в стоимостном — до 0,8 млрд евро.

Ранее в Бюро переписи населения США заявили, что экспорт американских товаров в Россию в сентябре составил 90,4 млн долларов, сообщает RT.

