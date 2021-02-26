Большая война? США нанесли удар по Сирии

«Никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится по целому ряду причин, которые есть в обоих странах. Иран понимает, что любое военное столкновение с Израилем поставит под угрозу существование Ирана как суверенного государства, а в Израиле понимают, что логистически вести войну с Ираном очень сложно и далеко, а одной военной авиацией ничего не добьешься. Так что военных действий между ними не будет, тем более, что сейчас создается стратегическое объединение Израиля с рядом ближневосточных арабских стран Персидского залива. Формируется сеть друзей Израиля среди арабских стран, что дает понять Ирану, что Израиль для него становится неприкасаемым», - отметил Чупрыгин.

Также на горизонте нескольких лет востоковед прогнозирует решение палестинской проблемы, после чего, по его мнению, клерикальная иранская элита вынуждена будет уйти с политической сцены страны. Чупрыгин прогнозирует радикальные изменения правящего режима в Иране в среднесрочной перспективе.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что политика Байдена по отношению к Ирану будет ориентирована на возврат к шестисторонней сделке по ядерному оружию, однако ему в этом будет мешать санкции, которые ввел предыдущий президент США Дональд Трамп.

«Против Ирана Трамп настроил целый ряд арабских государств, попытался с ними помирить Израиль, не без успеха. Но цель одна - против Ирана», - напомнил политолог.

Действия американских военных были ответом на ракетный обстрел зеленой зоны Багдада 22 февраля. В районе находятся госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США. Две ракеты из трех упали внутри зоны. О пострадавших не сообщалось.

