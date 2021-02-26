Большая война? США нанесли удар по Сирии
Американские войска нанесли авиаудар по проиранским группировкам в Сирии, эксперты НСН оценили перспективы новой войны на Ближнем Востоке.
США нанесли удар по зданию в Сирии, где находились представители шиитской группировки, погибли несколько человек. Поводом стал недавний обстрел американских сил в Ираке. Президент США Джо Байден отдал приказ нанести авиаудары по объектам проиранских групп «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в начале года в эфире НСН рассказал, что в Сирии в 2021 году будет непросто в районе Идлиба, так как не решена проблема с террористическими группировками.
Еще одним фактором в этом регионе является Турция. Чупрыгин считает, что действия Турции в Ираке и Сирии направлены на воссоздание Османской империи. Ключевым союзником США на Ближнем Востоке является Израиль, у которого с Ираном также непростые отношения, однако конфликта между этими странами он не ожидает.
«Никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится по целому ряду причин, которые есть в обоих странах. Иран понимает, что любое военное столкновение с Израилем поставит под угрозу существование Ирана как суверенного государства, а в Израиле понимают, что логистически вести войну с Ираном очень сложно и далеко, а одной военной авиацией ничего не добьешься. Так что военных действий между ними не будет, тем более, что сейчас создается стратегическое объединение Израиля с рядом ближневосточных арабских стран Персидского залива. Формируется сеть друзей Израиля среди арабских стран, что дает понять Ирану, что Израиль для него становится неприкасаемым», - отметил Чупрыгин.
Также на горизонте нескольких лет востоковед прогнозирует решение палестинской проблемы, после чего, по его мнению, клерикальная иранская элита вынуждена будет уйти с политической сцены страны. Чупрыгин прогнозирует радикальные изменения правящего режима в Иране в среднесрочной перспективе.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что политика Байдена по отношению к Ирану будет ориентирована на возврат к шестисторонней сделке по ядерному оружию, однако ему в этом будет мешать санкции, которые ввел предыдущий президент США Дональд Трамп.
«Против Ирана Трамп настроил целый ряд арабских государств, попытался с ними помирить Израиль, не без успеха. Но цель одна - против Ирана», - напомнил политолог.
Действия американских военных были ответом на ракетный обстрел зеленой зоны Багдада 22 февраля. В районе находятся госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США. Две ракеты из трех упали внутри зоны. О пострадавших не сообщалось.
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