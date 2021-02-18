Российские военные и правительственные войска в Сирии уничтожили группу боевиков
Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС) ликвидировали группу боевиков и обнаружили склад их оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российском военном подразделении в САР.
По данным агентства, склад был использован террористами из провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Склад охраняли четыре боевика, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. В распоряжении злоумышленников также были автомобили.
Военнослужащие обнаружили в складе множество техники и боеприпасов. Было найдено множество боеприпасов, часть из них произведено в странах НАТО. В схроне боевики оставили 36 автоматов и ручных пулеметов, станковый гранатомет, 87 мин и гранат, 40 килограммов взрывчатых веществ и другие вооружения.
Кроме того, было обнаружено 45 килограммов медикаментов и 350 килограммов пищевых продуктов.
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