Российские военные и правительственные войска в Сирии уничтожили группу боевиков

Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС) ликвидировали группу боевиков и обнаружили склад их оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российском военном подразделении в САР.

По данным агентства, склад был использован террористами из провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Склад охраняли четыре боевика, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. В распоряжении злоумышленников также были автомобили.

Военнослужащие обнаружили в складе множество техники и боеприпасов. Было найдено множество боеприпасов, часть из них произведено в странах НАТО. В схроне боевики оставили 36 автоматов и ручных пулеметов, станковый гранатомет, 87 мин и гранат, 40 килограммов взрывчатых веществ и другие вооружения.

Кроме того, было обнаружено 45 килограммов медикаментов и 350 килограммов пищевых продуктов.

