Болгарские политики сняли украинский флаг со здания администрации в Софии
Представители политической партии «Возрождение» сняли флаг Украины со здания администрации в болгарской столице Софии. Обращение председателя объединения Костадина Костадинова опубликовано в социальных сетях.
Отмечается, что флаг был установлен там ранее по решению депутатов муниципалитета города.
Костадинов отметил, что представители партии уважают чужие символы, подчеркнув при этом, что флаг Украины должен находиться в украинском посольстве. Политик также напомнил, что Болгария является независимым государством, поэтому там должны развиваться болгарские знамена.
В то же время Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что ей придется «отвечать за государственную измену» в случае, если украинский флаг вновь появится на здании столичной администрации.
Председатель муниципалитета Софии Георги Георгиев заявил, что снятием украинского флага депутаты партии «Возрождение» «посягнули на демократию». Он также напомнил, что депутаты муниципалитета большинством голосов приняли решение о поднятии флага Украины на административном здании рядом с болгарским.
Сообщается, что сейчас украинский флаг уже вернули на прежнее место.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Япония объявила о дополнительных санкциях против России
- ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля
- Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане над Арктикой
- МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары
- В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Миробивир»
- Болгарские политики сняли украинский флаг со здания администрации в Софии
- Шольц: Санкции с России будут сняты только после согласования с Украиной
- В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука
- ВОЗ: Избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек
- Paulig закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru