Болгарские политики сняли украинский флаг со здания администрации в Софии

Представители политической партии «Возрождение» сняли флаг Украины со здания администрации в болгарской столице Софии. Обращение председателя объединения Костадина Костадинова опубликовано в социальных сетях.

Отмечается, что флаг был установлен там ранее по решению депутатов муниципалитета города.

Костадинов отметил, что представители партии уважают чужие символы, подчеркнув при этом, что флаг Украины должен находиться в украинском посольстве. Политик также напомнил, что Болгария является независимым государством, поэтому там должны развиваться болгарские знамена.

В то же время Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что ей придется «отвечать за государственную измену» в случае, если украинский флаг вновь появится на здании столичной администрации.