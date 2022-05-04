Варшавские власти сняли украинские флаги с общественного транспорта
В Польше власти Варшавы сняли все украинские флаги с общественного транспорта без объяснения причины. Об этом говорится на официальном сайте мэрии польской столицы.
С конца февраля 2022 года флаги Украины стали размещать на автобусах и трамваях города вместе с флагами Варшавы. Эта акция была запущена в знак солидарности с Киевом после начала российской спецоперации. При этом польские юристы отмечают, что декорирование ими общественного транспорта Варшавы осуществлено с нарушением правил, так как по закону, флаг другой страны должен быть размещен только вместе с государственным флагом Польши.
В последние несколько недель в Польше украинские флаги вешают на официальные учреждения и школы, при этом часто привила размещения этих символов страны не соблюдаются, что вызывает протесты многих граждан.
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