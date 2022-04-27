Эксперт оценил приостановку поставок российского газа в Польшу и Болгарию

Ранее «Газпром экспорт» приостановил поставки топлива болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, отказавшихся от оплаты в рублях. В Варшаве уже заявили, что страна больше не будет покупать российский газ и будет обеспечена топливом за счет собственной добычи и поставок с других направлений.

«Польша попытается получить реверс от ФРГ, если Берлин согласится продать, надеется на терминал СПГ и сырье из Норвегии к концу года, но риски огромные. Болгары полностью зависят от поставок из РФ, они думают, что смогут как-то РФ перехитрить и из Турции получать газ», — объяснил Пикин.

По словам эксперта, для Варшавы и Софии реальное положение вещей станет понятно к началу нового отопительного сезона: возможно, эти страны вернутся к поставкам российского газа и примут условия Москвы в части оплаты. При этом Польша и Болгария могут не успеть создать резервы к отопительному сезону, не получая газ из РФ.

«Если они вернутся и начнут платить в рублях, то им всё равно будет очень тяжело. Поэтому надо понимать, как они проработают ближайшие месяц-два. Если у них ничего не получится, то придётся возвращаться», — заключил Пикин.

