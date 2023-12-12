Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа

Более 1050 человек удалось вывезти в Египет через КПП «Рафах» и эвакуировать в Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

МЧС: 100 эвакуированных из Газы россиян с членами их семей доставлены в Москву

10 декабря специальным рейсом в российскую столицу прибыла очередная группа из 100 эвакуированных граждан России и Палестины, членов их семей. Как отмечает внешнеполитические ведомство РФ, дипмиссии в Египте, Палестине и Израиле, а также профильные подразделения ведомств продолжают мероприятия по эвакуации россиян.

Посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что эвакуация россиян из сектора Газа практически завершилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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