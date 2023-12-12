Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа
Более 1050 человек удалось вывезти в Египет через КПП «Рафах» и эвакуировать в Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
10 декабря специальным рейсом в российскую столицу прибыла очередная группа из 100 эвакуированных граждан России и Палестины, членов их семей. Как отмечает внешнеполитические ведомство РФ, дипмиссии в Египте, Палестине и Израиле, а также профильные подразделения ведомств продолжают мероприятия по эвакуации россиян.
Посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что эвакуация россиян из сектора Газа практически завершилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа
- Зеленский в США начал просить оружие и ругать Конгресс
- «Дочки» Siemens и Volkswagen запросили компенсации за инвестиции в РФ
- Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости»
- Sun: в новом фильме об агенте 007 Джеймса Бонда сыграют два актера
- СМИ: в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат
- Петербургский «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы
- Пересильд и Янковский удостоились премии «Звезда театрала»
- Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России
- Трех учеников спецшколы в Екатеринбурге обвинили в 12 изнасилованиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru