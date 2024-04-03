Более миллиона жителей сектора Газа остались без домов
Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доклад Всемирного банка и ООН.
Из него следует, что больше половины жителей находятся на грани голода. 75% населения анклава стали вынужденными переселенцами. В докладе ООН указывается, что действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида.
Представители Израиля в обсуждении доклада не участвовали, но в итоге отказались принимать материал.
Ранее в ВОЗ заявили об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru