Более миллиона жителей сектора Газа остались без домов

Из него следует, что больше половины жителей находятся на грани голода. 75% населения анклава стали вынужденными переселенцами. В докладе ООН указывается, что действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида.

Представители Израиля в обсуждении доклада не участвовали, но в итоге отказались принимать материал.

Ранее в ВОЗ заявили об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

