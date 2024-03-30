СМИ: США и Израиль проведут переговоры по операции в Рафахе
Высокопоставленные официальные лица США и Израиля проведут переговоры о возможной военной операции израильских военных в Рафахе на юге сектора Газа, планируется, что обсуждения пройдут 1 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, переговоры планировали провести на текущей неделе, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы отменил встречу. Позже израильская сторона предложила перенести обсуждения на ближайший понедельник.
В то же время, по словам источника CNN, дата проведения переговоров окончательно не утверждена.
Ранее в Госдепартаменте США предупредили, что проведение полномасштабной военной операции в Рафахе может привести к изоляции Израиля.
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