СМИ: США и Израиль проведут переговоры по операции в Рафахе

По данным телеканала, переговоры планировали провести на текущей неделе, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы отменил встречу. Позже израильская сторона предложила перенести обсуждения на ближайший понедельник.

В то же время, по словам источника CNN, дата проведения переговоров окончательно не утверждена.

Ранее в Госдепартаменте США предупредили, что проведение полномасштабной военной операции в Рафахе может привести к изоляции Израиля.

