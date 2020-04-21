Более 670 тысяч человек в мире вылечились от COVID-19

Более 670 тысяч человек в мире вылечились от COVID-19 с начала вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Worldometers, ведущий статистику по всем странам.

В Британии вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях 23 апреля

Наибольшее число выздоровевших пациентов находится в Германии (95 тыс. человек), далее следуют Испания (82 тыс.), Китай (77 тыс.), США (75 тыс.) и Иран (61 тыс.). В частности, Иран накануне снял введенные ранее из-за COVID-19 ограничения.

Также по данным портала, сегодня в мире проходят лечение от COVID-19 1,6 млн человек, из которых только 3% находятся в тяжелом состоянии. В России всего сегодня известно о 52 763 случаях заражений коронавирусом, из которых 456 закончились летальным исходом, выздоровели 3873 человека.


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ФОТО: pixabay.com
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