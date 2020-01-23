Более 600 человек в Китае заражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 617 человек. Таковы данные Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй (444 случая). В этом же регионе находились все, кто умер из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.
В тройку наиболее инфицированных регионов страны входят также провинция Гуандун (32 случая) и Чжэцзян (27 случаев).
Угрозы эпидемии коронавируса в России нет. Об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена комитета Александра Петрова, наша страна, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять этой угрозе.
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