Более 600 человек в Китае заражены коронавирусом

23 января 202011:01

Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 617 человек. Таковы данные Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй (444 случая). В этом же регионе находились все, кто умер из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.

В тройку наиболее инфицированных регионов страны входят также провинция Гуандун (32 случая) и Чжэцзян (27 случаев).

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Угрозы эпидемии коронавируса в России нет. Об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена комитета Александра Петрова, наша страна, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять этой угрозе.

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ФОТО: pixabay.com
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