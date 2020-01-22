Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
Медики не обнаружили наличие коронавируса в организме у студента из Китая, который ранее был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городского комитета по здравоохранению. Специалисты подчеркнули, что у гражданина КНР обычная ОРВИ.
Ранее стало известно, что в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ доставили двух человек: один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Напомним, в конце декабря китайские власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. По имеющимся данным, возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку. Его жертвами уже стали 17 человек. Более пятисот заражены.
В свою очередь, в комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что угрозы эпидемии коронавируса в России нет. Как пишет РИА Новости, по словам члена комитета Александра Петрова, наша страна, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять этой угрозе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
- Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
- Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими
- Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
- Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку